Олександр Еллерт відкрито прокоментував новини про своє возз'єднання з українською актрисою і головною героїнею першого сезону шоу «Холостячка» Ксенією Мішиной.

Як пише Politeka.net, після фіналу шоу Мішина і Еллерт продовжили зустрічатися, проте кілька місяців тому актриса несподівано оголосила, що вони розлучилися. Довгий час пара ніяк не коментувала те, що трапилося, а днями в соцмережах знаменитостей несподівано з'явилися кадри, на яких їх можна було побачити разом.

Після недовгого мовчання Еллерт вирішив прояснити, що ж сталося насправді.

"Щодо новин про мене і Ксю. Зараз все поясню! І покажу! Ще в "Холостячці" Ксю сказала:

- Я так хочу, щоб свічками було написано "Люблю тебе!" і щоб з якогось балкона це все було видно.

Як ви зрозуміли в проекті я цього не зробив", - написав Еллерт.

Однак, він вирішив виправитися. Для цього Олександр задіяв орендований вертоліт, на якому піднявся над нічним Києвом. Він запросив Мішину з собою, заявивши їй, що це нібито просто зйомки рекламних кадрів. При цьому Еллерт зазначив, що для нього ця прогулянка стала справжнім випробуванням, адже він дуже боїться висоти.

"А насправді внизу дівчинки просто як мурашник розставляли всі ці колби...", - розповів Еллерт.

Як з'ясувалося, поки вони з Мішиною літали над Києвом на вертолітному майданчику виклали свічками в колбах напис: "Люблю тебе Ксю", яку Ксенія змогла побачити, коли вони заходили на посадку.

На наступних кадрах актриса вже бігала по даху з радісними криками.

"Потім була тонна радості. І все! А ще ми вирішили, що в майбутньому спільних сторіз буде шалено мало!", - написав Эллерт.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина в короткій весільній сукні похвалилася новим "статусом".

Як повідомляла Politeka, У мережі з'явилися "докази", що Ксенія Мішина і Еллерт побралися.

Також Politeka писала, що Еллерт вперше висловився про таємні заручини з Ксенією Мішиною.