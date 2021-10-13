Переможниця останнього сезону шоу "Холостяк", обраниця Михайла Заливако Анна Богдан розкрила секрет підтягнутої фігурки, показавши, як займається спортом.
Як передає Politeka.net, після перемоги в шоу Анна Богдан стала дуже популярним блогером. На її сторінку в соцмережах підписано близько 300 тисяч людей. Богдан із задоволенням ділиться з підписниками подробицями з особистого життя, показує свої подорожі з коханим та інші справи.
На свіжих відео красуня розкрила секрет своєї стрункої фігурки. Раніше вона розповідала, що вирішила займатися в спортзалі разом з Заливако, щоб проводити більше часу з коханим. На відео Анна показала, які вправи вона робить для того, щоб бути стрункою і підтягнутою. Богдан показала вправи на прес і руки.
"Підтримуємо форму. Час для занять", - підписала відео Анна.
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Відзначимо, що Анна і Михайло – одна з двох пар, яким вдалося зберегти відносини після закінчення проекту.
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