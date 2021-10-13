Українська співачка, героїня другого сезону шоу «Холостячка» Злата Огневич розчулила кадрами з церемонії троянд, яку щотижня проводять на шоу, прощаючись з одним з учасників.
Як передає Politeka.net, в Instagram у знаменитості з'явилося фото, на якому вона постала в розкішній чорній сукні з пір'ям на плечах. Злата виглядала чудово, а в її руках красувалася троянда. Волосся артистка зібрала, що зробило її образ по-справжньому вечірнім і привабливим.
"Час троянд наближається...сьогодні - затишний осінній вечір, є натхнення для глибоких думок", - підписала фото зірка.
У коментарях співачці залишили масу приємних слів і відгуків.
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"Моя думка тільки про тебе", "Моє улюблене фото з цього випуску, таке прекрасно-загадкове", "Красуня", "Романтика - це прекрасно. Всі квіти до твоїх ніг", "На цих фотографіях одна з троянд - це Злата", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Злата Огневич з косами і в шкіряній спідниці зачарувала новою зовнішністю:"Амазонка".
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