Ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився власними секретами успіху, які допомогли йому відкрити цілих 14 закладів за свою кар'єру.

Відомий шеф-кухар колумбійського походження поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Так, Ектор вирішив поділитися передплатниками своїм досвідом відкриття ресторанів. Сам шоумен називає його "величезним".

"Вперше я це зробити в 17 років, коли ще працював помічник на кухня — Puerto BAMBU, традиційний Колумбійський кухня, Букараманга, Колумбія. Досі відкритий, хоч і маленький ресторанчик в спальний район", - розповів Хіменес-Браво.

Він уточнив, що всього за свою кар'єру взяв участь у відкритті 14 закладів. З них 6 були готелями, в кожному з яких працювало по 2-4 Ресторани.

Хіменес-Браво розкрив 5 правил, без яких, на його думку, не може бути успішним жоден новий проект.

Першим пунктом шоумен назвав "чисту концепцію".

"Запитайте себе: "Який асоціація має бути з цим закладом?" Якщо ти вирішив створити Сендвіч-бар, хіба там можуть бути жаб'ячі лапки? Будь чесний і зрозумілий для гостей, а особливо для команди", - пояснив Ектор.

Крім цього, він порадив підбирати команду, в якій кожен буде дотримуватися однієї «кулінарної філософії» - тобто ідеї закладу. Наступним пунктом Ектор підкреслив, що кожен учасник команди повинен бути "амбасадором" ресторану, і транслювати їх гостям.

Також, за словами Ектора, важливі вдала локація і сформована бізнес-стратегія.

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