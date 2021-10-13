Новий суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський чесно розповів про те, як мало не розлучився зі своєю нинішньою дружиною через власну невпевненість.

Відомий американський хореограф з українським корінням Макс Чмерковський став одним з членів журі в новому сезоні "Танців з зірками". Свого часу він був героєм найпершого сезону проекту "Холостяк" в Україні, проте свою обраницю танцюрист знайшов вже коли перебрався до США. Нею стала танцівниця Пата Маргатройд, на якій Чмерковський одружився.

Однак, в інтерв'ю Славі Дьоміну Макс зізнався, що у них у відносинах не все було так просто. Танцюрист розповів, що в певний момент кинув кохану.

"Я розійшовся з нею. Це було так нерозумно! Така чоловіча дурість!", - заявив Чмерковський.

Він зазначив, що зараз розуміє, що в той момент просто злякався того, що в його холостяцькому будинку раптом з'явилася жінка.

"Я просто злякався ... ми провели якийсь час на відстані, але ми постійно намагалися...я постійно хотів бути поруч з нею", - згадує танцюрист.

Він також розповів, що саме розставання сталося, коли вони зустрілися після довгої розлуки. За словами Макса, він з самого початку зустрічі відчував себе не в своїй тарілці, а Пата намагалася вивести його на розмову.

Зрештою Чмерковський відвіз кохану в аеропорт, а там запропонував їй взяти паузу.

Після цього Пата сильно образилася на Макса, помиритися їм вдалося вже після того, як вони знову зустрілися на американській версії «Танців».

Нагадаємо, Макс Чмерковський рвонув з України відразу після ефіру "Танців з зірками".

Як повідомляла Politeka, суддя "Танців з зірками" Чмерковський розповів, скільки романів у нього було з партнерками, серед яких Джей Ло.

Також Politeka писала, що суддю "Танців з зірками" Чмерковського побили в київському клубі.