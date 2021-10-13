Відомий український продюсер і шоумен Юрій Горбунов, який є беззмінним ведучим шоу "Танці з зірками", похвалився кадрами з морського відпочинку.

Як передає Politeka.net, 51-річний Горбунов нещодавно вдруге став батьком. Його зіркова дружина, телеведуча Катя Осадча народила шоумену сина. Незважаючи на поповнення в сімействі і Осадча, і Горбунов продовжують активно працювати і навіть літають у відрядження за кордон.

Юрій Горбунов, незважаючи на зайнятість на зйомках «Танців з зірками», нещодавно встиг побувати на морі. Він ділився з шанувальниками соковитими знімками, позуючи на пляжі. Судячи з усього, в холодній Україні артист вирішив згадати свій відпочинок, опублікувавши в Instagram знімок з відпочинку. Горбунов позував біля води в незвичайних шортах, на яких ззаду було написано його ім'я.

"Щоб не загубився", - жартівливо підписав фото Горбунов.

Відзначимо, що в свій 51 рік Горбунов виглядає дуже струнким і підтягнутим.

Нагадаємо, що Горбунов розчулив видом з грудним сином на руках:"Невусатий нянь".

Як повідомляла Politeka, Горбунов вразив кадрами в незвичайній обстановці: "Офіс не обдертий, це...".

Також Politeka писала, що Горбунов в одних плавках показав, як потрібно виглядати в 51 рік: "а море-море".