Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка показала, як для неї виглядає осінь в компанії маленьких синів, з якими вона проводить багато часу.
Як пише Politeka.net, Ірина Монатік поділилася новим постом в Instagram.
Восени багато зізнаються, що відчувають себе пригнічено, через що виникло всім знайоме явище - осіння хандра. Однак, судячи з нових фото, Ірина таким не страждає.
Вона опублікувала цілу серію кадрів. На першому жінка позувала перед дзеркалом в стильному вбранні для прогулянки і з посмішкою на обличчі.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Дорофєєва перенесла операцію, виявили пухлину: "У моєму житті трапилася..."
Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма росте копією владної бабусі, показові фото: "Близнюки"
Сильні зливи і тумани накриють Україну, з'явилося попередження: де розбушується негода
Суддя "Співають всі" Приходько готується знову стати мамою: "Ви б бачили обличчя мого чоловіка..."
На інших фото вона показала їх з Монатіком синів-п'ятирічного Данила і чотирирічного Платона, а також осінні пейзажі.
"Осіння хандра у кожного своя", - підписала знімки Ірина.
Її зірковий чоловік залишив під постом смайлики у вигляді сердечок.
Підписники Ірини також відреагували на її пост.
"Який лук", "Краса", "Іришка, красуня! Це я вам кричала з машини на Городецького, які ви чудові!!", "Що з Платоном на 4-му фото ??))) Або це він плаче?",- пишуть люди в коментарях.
Нагадаємо, Монатік застиг у пристрасному поцілунку з копією Дорофєєвої, Дантес відреагував.
Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка показала, як прикрасила власний під'їзд, Дантес не встояв.
Також Politeka писала, що дружина Монатіка одна вивела дітей на прогулянку і здивувала чесним визнанням.