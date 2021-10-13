Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка показала, як для неї виглядає осінь в компанії маленьких синів, з якими вона проводить багато часу.

Як пише Politeka.net, Ірина Монатік поділилася новим постом в Instagram.

Восени багато зізнаються, що відчувають себе пригнічено, через що виникло всім знайоме явище - осіння хандра. Однак, судячи з нових фото, Ірина таким не страждає.

Вона опублікувала цілу серію кадрів. На першому жінка позувала перед дзеркалом в стильному вбранні для прогулянки і з посмішкою на обличчі.

На інших фото вона показала їх з Монатіком синів-п'ятирічного Данила і чотирирічного Платона, а також осінні пейзажі.

"Осіння хандра у кожного своя", - підписала знімки Ірина.

Її зірковий чоловік залишив під постом смайлики у вигляді сердечок.

Підписники Ірини також відреагували на її пост.

"Який лук", "Краса", "Іришка, красуня! Це я вам кричала з машини на Городецького, які ви чудові!!", "Що з Платоном на 4-му фото ??))) Або це він плаче?",- пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, Монатік застиг у пристрасному поцілунку з копією Дорофєєвої, Дантес відреагував.

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