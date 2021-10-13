Відома українська телеведуча, володарка титулу "Міс Україна" і дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розкрила секрет довгого волосся.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала яскраве осіннє фото, заговоривши про свою головну родзинку.

"Скільки себе пам’ятаю - завжди мала довге волосся. З перших років мого життя мама намагалася зберегти довжину моїх кос і підрізала тільки кінчики. Складно повірити, що народилася я смуглявою брюнеткою, потім в дитсадку перетворилася на блондинку з кучерями, що повністю оправдувало моє прізвище)) Далі волосся стало темно-русявим, і я донині жодного разу не мала бажання змінити його відтінок. Хоча мене не раз запитували, якою я фарбою користуюся і як відростити таке пишне волосся", - зазначила Кучеренко.

За її словами, після модельних зйомок вона ледь змогла врятувати своє волосся. Зараз дівчина не шкодує часу і грошей на зволожуючі маски, салонні процедури раз на місяць, а також намагається не користуватися термоприладами. Також Кучеренко п'є комплекс вітамінів восени, щоб підтримати красу зсередини.

Нагадаємо, що Олександра Кучеренко показала фото з чоловіком, зроблене до початку їхніх стосунків: "непогано так".

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