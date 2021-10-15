Відомий український хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Євген Кот розкрив подробиці зйомок в шоу "Україна має талант", в новому сезоні якого він став одним із суддів.
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram танцюрист вирішив поділитися з шанувальниками кадрами зі знімального майданчика. Як відомо, зараз Кот разом з Ксенією Мішиною і Сергієм Притулою вирішують долі талановитих українців, які зважилися спробувати свої сили в проекті.
Євген розповів підписникам, що під час зйомок на майданчику працюють 6 камер з операторським краном. Також танцюрист показав на відео місце режисера.
Підписники поцікавилися у Кота, чи доводилося йому вже натискати червону кнопку, тим самим відмовляючи учаснику.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Дан Балан не зміг приховати захоплення від присутності Кароль, з'явилося відео: "Розтанув, розслабився"
Дженніфер Лопес здивувала формами, надівши прозору сіточку: ефектні фото
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво, який мріє про шлюб з українкою, показав, з ким ділить своє величезне ліжко: фото
Євген Кошовий розповів про проблеми зі старшою дочкою та її істерики: "Слова вже не допомагають"
"Під час кастингів було все. І червоні, і золоті кнопки", - відповів танцюрист.
На питання про те, як проходять зйомки проекту, артист відповів лаконічно:
"Весело, енергійно, кайфово. Зацініть мій танець", - написав Кот, поділившись коротким відео, на якому трохи станцював на знімальному майданчику.
На кадрах також можна було побачити його колег - Притулу і Мішину.
Нагадаємо, Кіт і Мішина в романтичній обстановці оголосили дату довгоочікуваної події.
Як повідомляла Politeka, суддю "Україна має талант" намагалася відвести з сім'ї молода прихильниця.
Також Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Кот показав пристрасне фото з дружиною в незвичайній позі.