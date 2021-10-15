Відомий український хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Євген Кот розкрив подробиці зйомок в шоу "Україна має талант", в новому сезоні якого він став одним із суддів.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram танцюрист вирішив поділитися з шанувальниками кадрами зі знімального майданчика. Як відомо, зараз Кот разом з Ксенією Мішиною і Сергієм Притулою вирішують долі талановитих українців, які зважилися спробувати свої сили в проекті.

Євген розповів підписникам, що під час зйомок на майданчику працюють 6 камер з операторським краном. Також танцюрист показав на відео місце режисера.

Підписники поцікавилися у Кота, чи доводилося йому вже натискати червону кнопку, тим самим відмовляючи учаснику.

"Під час кастингів було все. І червоні, і золоті кнопки", - відповів танцюрист.

На питання про те, як проходять зйомки проекту, артист відповів лаконічно:

"Весело, енергійно, кайфово. Зацініть мій танець", - написав Кот, поділившись коротким відео, на якому трохи станцював на знімальному майданчику.

На кадрах також можна було побачити його колег - Притулу і Мішину.

Нагадаємо, Кіт і Мішина в романтичній обстановці оголосили дату довгоочікуваної події.

Як повідомляла Politeka, суддю "Україна має талант" намагалася відвести з сім'ї молода прихильниця.

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