Український танцюрист і хореограф, зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар у кожному ефірі шоу привертає увагу до своїх танців разом з новою партнеркою Ольгою Харлан.

У новому сезоні танцювального шоу Дмитро Дікусар танцює в парі з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан, яка вирішила отримати новий для себе досвід. В останньому ефірі пара була в зоні ризику на виліт, але їм вдалося продовжити участь в шоу завдяки глядацькому голосуванню, за що танцюрист вирішив подякувати своїм шанувальникам.

Між зйомками і тренуваннями пари часто зустрічаються між собою, а також спілкуються в гримерках. Один з кумедних моментів вирішила опублікувати ще одна учасниця шоу-Олександра Зарицька.

Співачка "застукала" танцюриста разом зі своєю партнеркою відпочиваючими на диванах. Причому вальяжні пози вельми здивували Зарицьку, яка вирішила відзняти відпочинок колег на камеру.

"А можна задати питання, Як називається ця поза? Ось так як сидіти? Так ви вже синхронізувалися!» - здивувалася співачка і показала, як Ольга і Дмитро поруч відпочивають з ноутбуком і телефоном.

Раніше Дмитро звернувся до фанатів:

"Наш Титанік не потонув минулого тижня, завдяки вам! У цьому ефірі буде жорстко... Роза і Джек вірять, що в наступній серії їх корабель продовжить своє плавання, минаючи всі айсберги! Ми Танцюємо сьомими, танцюємо для вас, не пропустіть!",- підписав пост 35-річний Дікусар.

Його одкровення знайшло відгук у зірки "Дизель шоу" Вікторії Булітко, яка танцювала з Дікусаром в одному з сезонів шоу.

Нагадаємо, що Дікусар не став мовчати після чергового ефіру "Танців з зірками": "зі мною це відбувалося".

Як повідомляла Politeka, Дікусар раптово різко відповів шанувальникам:»не безвольне м'ясо...".

Також Politeka писала, що Дмитро Дікусар став батьком, показавши дитину: "я буду поруч, малятко!».