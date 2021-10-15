Український танцюрист і хореограф, зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар у кожному ефірі шоу привертає увагу до своїх танців разом з новою партнеркою Ольгою Харлан.
У новому сезоні танцювального шоу Дмитро Дікусар танцює в парі з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан, яка вирішила отримати новий для себе досвід. В останньому ефірі пара була в зоні ризику на виліт, але їм вдалося продовжити участь в шоу завдяки глядацькому голосуванню, за що танцюрист вирішив подякувати своїм шанувальникам.
Між зйомками і тренуваннями пари часто зустрічаються між собою, а також спілкуються в гримерках. Один з кумедних моментів вирішила опублікувати ще одна учасниця шоу-Олександра Зарицька.
Співачка "застукала" танцюриста разом зі своєю партнеркою відпочиваючими на диванах. Причому вальяжні пози вельми здивували Зарицьку, яка вирішила відзняти відпочинок колег на камеру.
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"А можна задати питання, Як називається ця поза? Ось так як сидіти? Так ви вже синхронізувалися!» - здивувалася співачка і показала, як Ольга і Дмитро поруч відпочивають з ноутбуком і телефоном.
Раніше Дмитро звернувся до фанатів:
"Наш Титанік не потонув минулого тижня, завдяки вам! У цьому ефірі буде жорстко... Роза і Джек вірять, що в наступній серії їх корабель продовжить своє плавання, минаючи всі айсберги! Ми Танцюємо сьомими, танцюємо для вас, не пропустіть!",- підписав пост 35-річний Дікусар.
Його одкровення знайшло відгук у зірки "Дизель шоу" Вікторії Булітко, яка танцювала з Дікусаром в одному з сезонів шоу.
Нагадаємо, що Дікусар не став мовчати після чергового ефіру "Танців з зірками": "зі мною це відбувалося".
Як повідомляла Politeka, Дікусар раптово різко відповів шанувальникам:»не безвольне м'ясо...".
Також Politeka писала, що Дмитро Дікусар став батьком, показавши дитину: "я буду поруч, малятко!».