Зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна жорстко висловилася на тему критики на свою адресу з боку людей, які її ніколи не знали особисто.

Як пише Politeka.net, зірка "Жіночого кварталу" емоційно відповіла на негативний коментар на свою адресу в новому відео на своїй сторінці в Тікток.

Так, один з користувачів соцмережі написав артистці, що вона зазналася. Нікітіна, для якої це явно не був перший неприємний коментар, вирішила на цей раз відповісти людині відверто.

"Обожнюю такі коментарі! Ось слово: "зазналася". Мені подобається, що це пишуть люди, які не знали мене ні до, ні після, і навіть не знають, як я змінювалася. Вони не спілкувалися зі мною наживо. Як ви можете робити висновки?!", - обурилася Катерина, в кінці відео зірвавшись на крик і нецензурну лексику.

У підписі до відео вона зізналася, що коментар користувача попався їй під гарячу руку.

"Ні додати, ні зменшити. Заздалегідь перепрошую. Накипіло", - написала Нікітіна в сторіз Instagram.

Підписники зірки вирішили її підтримати.

"узбагойся, це заздрість", "не звертай уваги, ти класна", "не знаю тебе, але дуже рада за тебе! Люблю за тобою спостерігати! Пишаюся що ми з одного міста! Не звертай уваги, вони просто заздрять!", "як бабки під під'їздом", "Катюху прорвало", - пишуть люди.

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