Відомий ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, яка проблема в Україні змушує його сумувати за Канадою, звідки він тільки недавно повернувся.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився у своєму Instagram новими кадрами з життя, на яких розповів про актуальну проблему. Як відомо, зовсім недавно колумбієць Ектор повернувся в Україну з Канади, яку він вважає своїм другим домом. Хіменес-Браво зізнався, що дуже любить і Київ, проте в місті є суттєва проблема.

Так, Нові сторіз Хіменес-Браво зняв за кермом свого електрокара.

"Я, чесно, сумую за Канадою, тому що там немає пробок. Тут дуже багато. Наш мер, Кличко, будь ласка, що ти робиш з нашим містом? Дуже гарне місто, але пробки це жах", - емоційно висловився Ектор.

Судячи з усього, ця проблема дійсно хвилює ресторатора. Він підкреслив, що її треба вирішити.

На наступних кадрах він продемонстрував свій розкішний червоний автомобіль. Дивлячись на нього стає зрозуміло, чому Ектор не хоче, щоб такий красень простоював в пробці.

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