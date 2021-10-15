Українська співачка, екс солістка ВІА Гри і переможниця минулого сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос вирушила до Москви, і розповіла про свої пригоди в російській столиці.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новими кадрами в своєму Instagram. Зараз Санта знаходиться в Москві. На нових відео, знятих в ліжку свого готелю, співачка розповіла, для чого приїхала в Росію в розпал війни на Донбасі.

"Я валяюся вже в готелі. Мені навіть лінь змити макіяж, але я зараз обов'язково це зроблю. Вранці я побігла на мікроструми, щоб якось привести себе в порядок. Потім у мене було дві зйомки, вони пройшли приголомшливо. Після цього я помчала на зустріч. Після зустрічі ми поїхали в "Hermès", мені винесли неймовірної краси сумку, я купила чоловікові подарунки...Потім ми поїхали на вечерю в "Dolce & Gabbana", - розповіла підписникам Санта.

Вона додала, що після такого насиченого дня рада опинитися в готелі. Зірка зізналася, що їй найбільше хотілося виспатися.

"Чомусь в Москві я не сплю...точніше, сплю дуже погано. Сподіваюся, що після сьогоднішнього дня я вирубаюся і висплюся", - заявила Дімопулос.

Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками" похвалилася царськими стравами і розвагами в Москві.

Як повідомляла Politeka, Дімопулос з "Танців з зірками" відверто розповіла про невпевненість, страхи і тривожність.

Також Politeka писала, що Дімопулос показала зворушливий знімок з батьком, якого більше ніколи не зможе обійняти.