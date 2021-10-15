Українська співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею у другому сезоні шоу "Холостячка" викликала суперечки серед українців через останнє фото, представлене в соціальній мережі Instagram.
Останнім часом після кожного ефіру шоу "Холостячка" Злата Огневич публікує безліч різних кадрів і цікавих моментів, які залишалися за межами ефіру. Також Огневич ділиться інтригуючими промо, які нерідко викликають суперечки в мережі.
Справа в тому, що шанувальники проекту бажають заздалегідь дізнатися або вгадати майбутнього переможця, який отримає шанс на відносини зі співачкою. Причому з недавніх пір в мережі почали обговорювати кадр зі Златою, зроблений на одній з церемоній троянд.
"Час троянд 🌹наближається .... Сьогодні-затишний осінній вечір, є натхнення для глибоких думок» - пише Огневич під постом.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Обірвалося життя прославленої співачки з України, яку називали еталоном: "Вона була божеством"
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Судді "Майстер Шеф" Мартиновська і Ярославський оголосили про подію, яку всі чекали: "Нарешті"
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
Шанувальники почали міркувати про те, чи носить Злата кільце після зйомок шоу (проект виходить в ефір після попередньої зйомки, що пройшла ще до старту першого випуску – прим.ред.):
"Красуня. А кільце з Холостячки, що вручив твій обранець, не носиш?"- запитує фанатка.
Злата відповіла: »терпіння ❤️ Дивіться всі випуски і відповідь знайдеться🙌".
Обговорення продовжилося: "були сторіз, де Злата була з обручкою; а в реальному житті ви не носите ту каблучку ???; очевидно, що перемогла дружба); вона носить обручку, яку одягнув їй Макс. тільки не можна світити сьогодні, поки не завершиться проект. Після останнього пост-шоу тоді можна все виставляти; Саша і Ксюша дуже палилися в першому сезоні. Ось СТБ і попередило їх, щоб ні в кому разі!; вже ясно кого ви вибрали @tarmaks; ось інтриганка, було важко, але ти молодець, серцю не накажеш ... 🙌🤗».
Нагадавши, трагедією ледь не обернулися зйомки зі Златою Огневич, з'явилися подробиці.
Як повідомляла Politeka, залицяльник Огневич знайшов, що сказати після несподіваного вильоту з " Холостячки".
Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич в шкіряній спідниці і з африканськими кісками вразила новою зовнішністю.