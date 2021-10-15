Українська співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею у другому сезоні шоу "Холостячка" викликала суперечки серед українців через останнє фото, представлене в соціальній мережі Instagram.

Останнім часом після кожного ефіру шоу "Холостячка" Злата Огневич публікує безліч різних кадрів і цікавих моментів, які залишалися за межами ефіру. Також Огневич ділиться інтригуючими промо, які нерідко викликають суперечки в мережі.

Справа в тому, що шанувальники проекту бажають заздалегідь дізнатися або вгадати майбутнього переможця, який отримає шанс на відносини зі співачкою. Причому з недавніх пір в мережі почали обговорювати кадр зі Златою, зроблений на одній з церемоній троянд.

"Час троянд 🌹наближається .... Сьогодні-затишний осінній вечір, є натхнення для глибоких думок» - пише Огневич під постом.

Шанувальники почали міркувати про те, чи носить Злата кільце після зйомок шоу (проект виходить в ефір після попередньої зйомки, що пройшла ще до старту першого випуску – прим.ред.):

"Красуня. А кільце з Холостячки, що вручив твій обранець, не носиш?"- запитує фанатка.

Злата відповіла: »терпіння ❤️ Дивіться всі випуски і відповідь знайдеться🙌".

Обговорення продовжилося: "були сторіз, де Злата була з обручкою; а в реальному житті ви не носите ту каблучку ???; очевидно, що перемогла дружба); вона носить обручку, яку одягнув їй Макс. тільки не можна світити сьогодні, поки не завершиться проект. Після останнього пост-шоу тоді можна все виставляти; Саша і Ксюша дуже палилися в першому сезоні. Ось СТБ і попередило їх, щоб ні в кому разі!; вже ясно кого ви вибрали @tarmaks; ось інтриганка, було важко, але ти молодець, серцю не накажеш ... 🙌🤗».

Нагадавши, трагедією ледь не обернулися зйомки зі Златою Огневич, з'явилися подробиці.

Як повідомляла Politeka, залицяльник Огневич знайшов, що сказати після несподіваного вильоту з " Холостячки".

Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич в шкіряній спідниці і з африканськими кісками вразила новою зовнішністю.