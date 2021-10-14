Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф", ресторатор Євген Клопотенков у День захисників і захисниць України нагадав українцям про те, яку ціну платить наша країна за те, щоб в їх життях нічого не змінювалося.

Як пише Politeka.net, шеф-кухар емоційно висловився про справжнє значення щодо нового для нашої країни свята, яке в Україні відзначають 14 жовтня.

"Це досить тупо - ігнорувати, що в нашій країні йде війна", - упевнений Клопотенко.

Він припустив, що деякі люди можуть не усвідомлювати цього просто тому, що конкретно в їх життях нічого не змінилося.

"Тільки ціна за цю незмінність величезна і страшна. У нас є армія-українці, які пішли на фронт і роблять все, що можуть, щоб у житті інших українців все залишалося постійним. І не бачити цього - як запхати свою голову в землю і сховатися лопухами. Не треба так робити", - написав кулінар.

Він запропонував усім українцям озирнутися навколо і подякувати тим людям, які стали на їх захист.

"14 жовтня - це не свято хлопчиків. Це день тих, хто захищає Україну. День найсильніших чоловіків і жінок нашої країни", - підкреслив Клопотенко.

Він додав, що головне завдання решти українців – не ігнорувати зусилля бійців, і продовжувати зберігати «культурне українське наповнення» в країні.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко далеко від України благав про допомогу.

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