Популярна українська співачка Надя Дорофєєва днями здивувала зізнанням про те, що у неї виявили пухлину - користувачі мережі відреагували на одкровення артистки під її постом.

Відома співачка днями розповіла, що чотири роки тому у неї виявили доброякісну пухлину в грудях, повідомляє Politeka.net.

За словами Наді Дорофєєвої фіброаденома виникає з різних причин, тому важливо відстежити і зупинити її.

Після видалення утворення зірка соромилася шраму і маскувала його косметикою, але зараз вона вирішила розповісти про нього, адже прийняла себе такою як є.

Пост в Instagram викликав великий резонанс в мережі. Шанувальники і колеги підтримали співачку. Зокрема, одкровення Наді Дорофєєвої потрясли співачку Дашу Астаф'єву і інших зірок, зокрема дочка актриси "Квартал 95" Олени Кравець, Машу, яка поставила лайк.

"Надя❤️", - написала Астаф'єва.

"🤍 як прекрасно що ви ділитеся таким 🙏 🤍прекрасна Надя🤍", - прокоментувала актриса "Кріпосної" Наталія Денисенко.

"Прекрасно розумію... У мене теж саме було коли я була молодша. І теж постійно маскую шрам 😢 але коли я перестала на це звертати увагу. Я просто забула про нього❤️", "і у мене є шрам від такого ж) 🙌", "у моєї мами два рази видаляли цю фіброаденому Нехай ні у кого її не буде❤️Будьте здорові...",- прокоментували інші користувачі Мережі.

Нагадаємо, Позитив після розпаду "Время и Стекло" оприлюднив особливі кадри з Дорофєєвою

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в наряді з глибоким вирізом

Також Politeka писала, що Дорофєєва похвалилася важливим досягненням, захопивши Дантеса і дружину Монатіка