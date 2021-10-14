Українська співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", звернулася до українців у День захисників і захисниць, який відзначають 14 жовтня

Як пише Politeka.net, зірка, яка представляла Україну на "Євробаченні в 2013 році, поділилася новим постом у своєму Instagram.

"Вітаю всіх захисників і захисниць України з Днем козацтва! 💛 💙 Нехай ваші сила і мужність завжди харчуються любов'ю і підтримкою близьких і рідних, і нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого», - написала вона.

Також Злата запостила фото, на якому зображена в білому вбранні.

Фолловери артистки дякують їй за такі слова і також вітають. І звичайно ж не обійшлося без компліментів.

"Зі святом Україна і Златочка також зі святом вас 😍 😍 😍 ви просто дивовижна", "вау, чудово", "яка ж красива", - пишуть в коментарях.

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