Головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина і її обранець Олександр Еллерт не перестають інтригувати шанувальників перипетіями своїх стосунків

Тільки недавно всі говорили про таємні заручини пари, побачивши на безіменному пальці Мішиної кільце з каменем. Потім Еллерт розповів, що просто вирішив зробити те, чого не встиг на проекті. І всі вже раділи возз'єднанню пари, як Олександр засмутив шанувальників несподіваним визнанням.

Так, Олександр запросив Ксенію піднятися на вертольоті над нічним Києвом, нібито просто зйомки рекламних кадрів. Але поки вони з Мішиною літали над Києвом на вертолітному майданчику виклали свічками в колбах напис:» Люблю тебе Ксюю", яку Ксенія змогла побачити, коли вони заходили на посадку.

Такий жест обрадував не тільки Мішину, але і фанів пари, які спостерігають за їхніми стосунками ще з проекту. Однак Еллерт засмутив несподіваною заявою.

«А ще ми вирішили, що в майбутньому спільних сторіс буде шалено мало», - написав він.

Нагадаємо, що Еллерт і Мішина вперше після розставання несподівано з'явилися разом: "у неї все болить..."

Як повідомляла Politeka, Еллерт вперше підтвердив возз'єднання з Мішиною і показав, як повернув "холостячку": "у проекті я цього не зробив"

Також Politeka писала, що сусіди Еллерта і Мішиної здали їх після таємної "заручин": "весіллі бути!"