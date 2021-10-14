Молодша дочка російської співачки Маші Распутіної, 21-річна Марія, влаштувала бійку на передачі Андрія Малахова, заявивши про страшні деталі свого життя.

21-річна дочка Маші Распутіної в програмі "Прямий ефір" Андрія Малахова розповіла про домагання з боку старшого брата - Романа. Фрагмент програми був опублікований на YouTube-каналі.

За словами Марії, непристойна пропозиція їй надійшла, коли їй було 19 років, а Роману - 42. Дівчина зазначила, що у них спільний батько, і статевий зв'язок з братом для неї просто поза нормою.

Однак чоловік все заперечує, за його словами, Марія подалася в чорний піар, щоб заявити про себе.

Дочка Маші Распутіної вийшла в студію і затіяла бійку з братом. Дівчина штовхнула Романа зі словами: "Ти мою матір ш**хою обізвав?", а той її схопив за волосся і штовхнув на підлогу. Малахов перервав зйомку.

Скандальні кадри швидко зібрали тисячі переглядів і багато коментарів:

"А хіба у Распутіної і цього мужика могла народитися і вирости інша дитина. Або вони думають, що якщо гнобити одного, залишати за собою розбиті серця, то потім можна зібрати хороші плоди", "клоуни на підмостках, брудніше нічого не уявляли в студії ні з однієї "культурної" сім'ї. )) ", "Може бути це для піару самої Маші Распутіної так як скоро 30-річчя її творчої діяльності і весь цей спектакль в її дусі🙂".

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