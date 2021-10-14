Відома блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова вирішила показати, як тепер виглядає її фігура після вагітності, за час якої вона набрала практично тридцять кілограм.

Даша Квіткова стала активним користувачем мережі після перемоги на проекті. Тепер, коли вона з Микитою живе в шлюбі і ростить новонародженого сина, вона не бажає згадувати початок їх відносин на шоу, кажучи, що у них є нове майбутнє.

Проте, в мережі користувачі часто нагадують дівчині про проект, запитують її думку про нових учасників і задають особисті питання. Звикла також Квіткова розповідати про себе.

Нещодавно дівчина вирішила показати фігуру в топі і лосинах, помітивши, що все ще активно приводить фігуру в порядок після народження сина. За час вагітності Даша набрала практично тридцять кілограм. До вагітності Квіткова важила 53 кг, а перед пологами розповіла, що цифра в 82 кг шокувала її.

Проте, Даша мислить позитивно, розповідає, як доглядає за собою і як бажає повернутися до звичних параметрів.

Також Даша в Instagram чимало здивувала постом, коли раптово заговорила про розлучення в перший рік життя з дитиною. Даша зізналася, що у них з Микитою теж був момент кризи у відносинах, але їм вдалося вберегти свої почуття і сім'ю.

"Так багато відгуків на цю тему в Директі, що я вирішила залишити це в пості. Розлучення після народження першої дитини - досить поширена картина. Після народження малюка відносини в парі переходять на новий рівень. (з парних-у відносини трьох)", - написала дівчина.

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