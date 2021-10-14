Дружина українського актора Костянтина Войтенка, який бере участь у проекті "Танці з зірками", відверто заговорила про чесність у вираженні власних почуттів.

Як передає Politeka.net, актриса Валентина Войтенко нещодавно потрапила в скандал, пов'язаний з шоу "Танці з зірками", де бере участь її чоловік. Жінка заявила, що сценаристи шоу брешуть і намагаються вплутати її в свої придумані історії. Багато зірок підтримали дівчину.

У новому відео, яке Валентина назвала "Думки вголос", вона заговорила про те що люди не завжди чесні з навколишнім світом. На відео артистка постала без макіяжу, показавши себе без прикрас.

"Яким би був наш світ, якби люди говорили правду про свої почуття і думки? Цей випуск про щирість. Гайда!",- підписала відео дівчина.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Світ був би краще однозначно. Але в моєму випадку щирість була пригнічена суспільством", "я за твою ідею, я за правду", «Точно були б більш здоровими», "так чекала нового випуску", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що дружина Войтенко розговорилася про обман на танцювальному шоу: "брешуть...".

Як повідомляла Politeka, через участь в популярному шоу сім'я актора Войтенко тріщить по швах: "боляче".

Також Politeka писала, що Костянтин Войтенко після скандалу з дружиною з'явився в компанії зірки «Сватів»: «занадто волелюбні».