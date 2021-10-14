Український співак, зірковий детектив шоу «Маска» Олег Винник на своїй сторінці в Instagram звернувся до шанувальників з важливим уточненням

Про це пише Politeka.net.

Олег Винник нагадав, що його київський концерт, який перенесли через карантин відбудеться в листопаді, але щоб туди потрапити, квитки потрібно обов'язково обміняти.

Повідомлення він супроводив своїм концертним фото. На знімку Винник зображений в чорному піджаку поверх чорної сорочки. У нагрудній кишені піджака-фірмовий хустку.

Пост Винника, як завжди, не залишили без уваги.

"Ви неймовірний артист", "в мільйонний раз бажаю удачі", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Винник розповідав, що карантин він проводив у Німеччині. Співак самоізолювався в студії звукозапису. Так він провів майже місяць. Винник зізнавався, що так захопився роботою, що прктіческі не помічав нічого навколо.

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