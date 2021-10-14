Переможниця 11-го сезону шоу» Холостяк", а також обраниця головного героя Михайла Заливако Анна Богдан підтримує активний спосіб життя і часто розповідає в Instagram, як проходять її тренування.

Як відомо, не так давно Ганна Богдан за півроку скинула 16 зайвих кг, які набрала через небажання помічати помилки в харчуванні і режимі дня. Після того, як зірка припинила уникати проблеми, вона впевнено вирішила налагодити свій образ життя.

Тепер Анна не забуває про тренування і часто розповідає про те, як займається в спортзалі. Причому ходить туди вона не одна, а разом зі своїм обранцем Михайлом.

Багато часу Анна приділяє силовим вправам, а також занять для зміцнення групи м'язів, не обходиться і без кумедних відео. Їх Богдан також показує в Instagram і розповідає, що запорука успішних занять в чистій мотивації.

Як тільки людина сама для себе щось вирішить, у нього все вийде, вважає Анна.

Також ранньо Богдан розказала про правильну мотивацію до схуднення.

«На даний момент я виділила чотири основних (глобальних кроки), які допомагають схуднути» - пише Анна в сторі.

Правильно поставлена мета в контексті схуднення. Неправильно: влізти в сукню до випускного. Влізти в джинси, які одягала 10 років тому. Схуднути, щоб я йому подобалася. Правильно: ви повинні поставити короткострокову мету, схуднути на 3 кг, влізти з розміру Л В розмір М.

Нагадавши, "Холостяк" Заливако зізнався, які екстремальні подарунки отримав від Анни Богдан.

Як повідомляла Politeka, переможниця" Холостяка " Богдан показала, на що здатний її обранець Заливако.

Також Politeka писала, що переможниця" Холостяка " з Заливако Богдан засвітила подружку, з якою вони живуть.