Італійська актриса Моніка Беллуччі, яка нещодавно відсвяткувала 57-й день народження, показала ефектний образ для нового фільму, змінивши кардинально зовнішність.

Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі є легендарною італійською актрисою. У зірки двоє дітей від Венсана Касселя-Діва і Леон, але це не допомогло зберегти шлюб, який розпався в 2013 році. Беллуччі активно займається зйомками, а також веде сторінку ув Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому фото Беллуччі була в наряді з відкритими плечима. Зірка у відображенні дзеркала показала свою зовнішність, здивувавши фанатів, адже волосся у Моніки були білого кольору.

"Фільм" Дівчина у фонтані "режисера Антонгіуліо Паніцці буде представлений на Туринському кінофестивалі 30 Листопада 2021 року", - написано було під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Оу, біле волосся", " Красиво і завжди дуже хороша. Справжня Діва", "ти красива, ти вогонь","не можу дочекатися цієї прем'єри", "я люблю блондинку Моніку, але віддаю перевагу брюнетку", "я віддаю перевагу тобі в ролі блондинки Моніки".

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