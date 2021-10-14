Італійська актриса Моніка Беллуччі, яка нещодавно відсвяткувала 57-й день народження, показала ефектний образ для нового фільму, змінивши кардинально зовнішність.
Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі є легендарною італійською актрисою. У зірки двоє дітей від Венсана Касселя-Діва і Леон, але це не допомогло зберегти шлюб, який розпався в 2013 році. Беллуччі активно займається зйомками, а також веде сторінку ув Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На новому фото Беллуччі була в наряді з відкритими плечима. Зірка у відображенні дзеркала показала свою зовнішність, здивувавши фанатів, адже волосся у Моніки були білого кольору.
"Фільм" Дівчина у фонтані "режисера Антонгіуліо Паніцці буде представлений на Туринському кінофестивалі 30 Листопада 2021 року", - написано було під фото.
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Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Оу, біле волосся", " Красиво і завжди дуже хороша. Справжня Діва", "ти красива, ти вогонь","не можу дочекатися цієї прем'єри", "я люблю блондинку Моніку, але віддаю перевагу брюнетку", "я віддаю перевагу тобі в ролі блондинки Моніки".
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