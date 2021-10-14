Іспанський актор, зірка "Паперового будинку" і серіалу "Еліта", Хайме Лоренте Лопес, засвітив свого красеня-друга з численними татуюваннями, зачарувавши прихильниць.
Як передає Politeka.net, 29-річний Хайме Лоренте Лопес, який став відомим на весь світ завдяки ролі Даніеля Рамоса (Денвера), зворушливо привітав свого знаменитого друга з днем народження. В Instagram у Хайме з'явилося фото з відомим іспанським музикантом. Також Лопес показав свого красеня-друга біля басейну, викликавши захват у своїх прихильниць. На фото музикант демонстрував свої незвичайні татуювання і відмінну фігуру.
"Забороненому братові виповнюється 30 років. Я люблю тебе", - підписав фото Хайме, зворушивши зізнанням.
У коментарях шанувальники приєдналися до привітань, а також залишили масу компліментів красунчику.
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"Люблю його теж", «який красень», «Хайме, тобі пощастило з другом», «Вау», «паперовий будинок: фініш п'ятого сезону», «Кращий актор», "який чоловік", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Хайме Лоренте Лопес зачарував виглядом у білому костюмі:"всі хочуть такого хлопця".
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