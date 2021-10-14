Співачка Наталія Могилевська, капітан зоряної сотні на шоу" Співають всі", показала, як до неї увірвалися журналісти і подивилися, що знаходиться в гримерці.
Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська стала популярною співачкою з України. Зірка займається продюсерством, знімалася в різних проектах, а зараз зайнята шоу "Співають всі", де стала капітаном зоряної сотні. Не забуває Наталя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Наталя показала, як журналісти подивилися її гримерку.
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Брешуть! Вони ще не заглядали в мою гримерку
Журналісти проекту @spivayut_vsi просто увірвалися, в мою гримерку, а це, між іншим, інтимний простір артиста.
Як ви вважаєте у мене багато косметики, чи ні?",- написала Наталя.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Крутий чемодан", "наша сучасна Дженніфер Лопес".
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