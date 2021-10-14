Молодша сестра української телеведучої та експерта з етикету Ольги Фреймут поділилася новим фото, вразивши неймовірною схожістю зі своєю зірковою родичкою.
Як передає Politeka.net, у 39-річної Ольги Фреймут є сестра Юлія, яка молодша за неї на 10 років. В інтерв'ю ревізорша не раз розповідала, що у неї з сестрою дуже близькі стосунки, тому що в дитинстві вона часто замінювала дівчинці маму. Юлія в свої 14 років допомагала Ользі доглядати за старшою донькою Златою. За словами телеведучої, вони з сестрою є не тільки родичами, а й близькими подругами.
На свіжому фото, яке Юлія опублікувала у себе в мережі, вона вразила схожістю зі своєю старшою сестрою. На це відразу ж звернули увагу шанувальники. Крім цього, дівчині залишили під фото багато приємних слів.
"Але ви схожі з сестрою, красуня", "Подумала, що це Оля", «яка мила», «яке довге волосся», «як сильно на сестру схожа», - пишуть люди.
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Нагадаємо, що Фреймут порівняла себе з молоденькою німфою: "аж коробити починає...".
Як повідомляла Politeka, Фреймут показалася в незвичному образі: "Подруга милується мною, коли я...".
Також Politeka писала, що Оля Фреймут показала сестру, ставши її протилежністю:"краща версія мене".