Старша дочка українського актора і коміка, зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового Варвара вразила дорослим макіяжем і новою зовнішністю.
Як передає Politeka.net, в Instagram у 13-річної Варвари з'явилося селфі, на якому вона вразила змінами в зовнішності. Дівчина зробила собі ефектні стрілки, а також збільшила губи за допомогою помади. Виглядала юна красуня як мінімум на 16 років.
У коментарях під фото шанувальники залишили їй масу компліментів. Багато хто звернув увагу, що Кошова сильно змінилася.
"Тебе не впізнати", "Подорослішала", "Ти дуже красива, мрію з тобою зустрітися", "Шалено красива", "Красуня", "Обличчя простіше! Пробач!", "Симпатюлька", "Воу, легше", - пишуть користувачі Мережі.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Двічі розведений Пономарьов одягнув улюбленицю, з якою живе: "Яка красуня"
Дженніфер Лопес здивувала формами, надівши прозору сіточку: ефектні фото
"Мастер Шеф" Мартиновська розкрила рецепт оселедця під шубою, як зі шведського ресторану: "Це шедевр"
Оля Полякова зважилася на зміну зачіски, кадри з салону: "Ну що, дівчатка, стрижемо..."
Як відомо, Євген Кошовий зі своєю дружиною Ксенією виховують двох дочок. Варвара вже встигла стати знаменитою, взявши участь у проекті "Голос. Діти", а також засвітившись на шоу "Ліга сміху" і "Розсміши коміка".
Нагадаємо, що Варвара Кошова вразила видом на сімейній прогулянці:"Ого, не впізнати".
Як повідомляла Politeka, Варвара Кошова прийшла на "Вечірній квартал" в незвичайному вигляді.
Також Politeka писала, що дружина Кошового вразила новою фотосесією:"потрібно якось домовитися".