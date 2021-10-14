Старша дочка українського актора і коміка, зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового Варвара вразила дорослим макіяжем і новою зовнішністю.

Як передає Politeka.net, в Instagram у 13-річної Варвари з'явилося селфі, на якому вона вразила змінами в зовнішності. Дівчина зробила собі ефектні стрілки, а також збільшила губи за допомогою помади. Виглядала юна красуня як мінімум на 16 років.

У коментарях під фото шанувальники залишили їй масу компліментів. Багато хто звернув увагу, що Кошова сильно змінилася.

"Тебе не впізнати", "Подорослішала", "Ти дуже красива, мрію з тобою зустрітися", "Шалено красива", "Красуня", "Обличчя простіше! Пробач!", "Симпатюлька", "Воу, легше", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Євген Кошовий зі своєю дружиною Ксенією виховують двох дочок. Варвара вже встигла стати знаменитою, взявши участь у проекті "Голос. Діти", а також засвітившись на шоу "Ліга сміху" і "Розсміши коміка".

Нагадаємо, що Варвара Кошова вразила видом на сімейній прогулянці:"Ого, не впізнати".

Як повідомляла Politeka, Варвара Кошова прийшла на "Вечірній квартал" в незвичайному вигляді.

Також Politeka писала, що дружина Кошового вразила новою фотосесією:"потрібно якось домовитися".