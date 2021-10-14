Українська актриса, нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, викликала суперечки в мережі через фотографії зі своєю мамою, яка ходить на всі ефіри танцювального шоу.

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці «Танців з зірками» в Instagram опублікували фото Іванни з мамою, які раніше зірка показувала у себе в соцмережах. Автори аккаунта вирішили нагадати глядачам, як телеведуча чуттєво відгукувалася про свою матір.

"Вона присвятила мені і сестрам все своє життя", - Іванна Онуфрійчук @ivannaonufriichuk зворушливо розповіла про свою маму. Правда зворушливі слова?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях глядачі стали висловлювати своє невдоволення з приводу того, що мати ведучої постійно світиться на шоу.

"У кожному ефірі в голдрумі присутня вся її сім'я, навіщо? Це що, сімейний підряд?", "Прекрасна ведуча, красива, мила. Сценаристи, пишіть їй будь ласка більше тексту. Щось крім "біля мене пара така то, голосуйте, їх цифра така то", "Іванка хороша - досвіду ще набереться і буде топ!",- пишуть користувачі Мережі.

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