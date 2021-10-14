Український хореограф, переможець "Танців з зірками" Максим Леонов, який зараз бере участь у проекті в парі зі співачкою Євгенією Власовою, потрапив у страшну аварію.

Як передає Politeka.net, про це сам Леонов повідомив у себе в Instagram. Хореограф опублікував фото розбитої машини марки BMW, коротко підписавши його: "Приїхали...". Також Леонов записав відеозвернення до своїх шанувальників. На відео він виглядав пригніченим і засмученим.

"Друзі, соррі за шок-контент серед білого дня. Всі живі, всі здорові. Це найважливіше. Любіть життя, це саме кайфове, що у нас є", - звернувся хореограф до своїх шанувальників.

Відзначимо, що автомобіль артиста був сильно пошкоджений спереду. Одна сторона машини буквально сплюснулася. Відзначимо, що Леонов не став розповідати, що саме сталося на дорозі, і в якому місці трапилася аварія.

Як відомо, Макс Леонов став переможцем танцювального шоу в парі з Сантою Дімопулос.

Нагадаємо, що рішення суддів "Танців з зірками" викликало невдоволення глядачів: "краще б пішла Джамала".

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