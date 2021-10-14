Український хореограф, переможець "Танців з зірками" Максим Леонов, який зараз бере участь у проекті в парі зі співачкою Євгенією Власовою, потрапив у страшну аварію.

Як передає Politeka.net, про це сам Леонов повідомив у себе в Instagram. Хореограф опублікував фото розбитої машини марки BMW, коротко підписавши його: "Приїхали...". Також Леонов записав відеозвернення до своїх шанувальників. На відео він виглядав пригніченим і засмученим.

"Друзі, соррі за шок-контент серед білого дня. Всі живі, всі здорові. Це найважливіше. Любіть життя, це саме кайфове, що у нас є", - звернувся хореограф до своїх шанувальників.

Популярні новини зараз

Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"

Обірвалося життя прославленої співачки з України, яку називали еталоном: "Вона була божеством"

Ситуація з ковідом на межі, Україна рухається за "італійським" сценарієм: попередження МОЗ

Дженніфер Лопес здивувала формами, надівши прозору сіточку: ефектні фото

Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Показати ще

Відзначимо, що автомобіль артиста був сильно пошкоджений спереду. Одна сторона машини буквально сплюснулася. Відзначимо, що Леонов не став розповідати, що саме сталося на дорозі, і в якому місці трапилася аварія.

Як відомо, Макс Леонов став переможцем танцювального шоу в парі з Сантою Дімопулос.

Нагадаємо, що рішення суддів "Танців з зірками" викликало невдоволення глядачів: "краще б пішла Джамала".

Як повідомляла Politeka, партнерка Макса Леонова терпіла сім годин, щоб перетвориться на Джолі: "це так складно".

Також Politeka писала, що партнерка Макса Леонова спантеличила бажанням піти з "Танців з зірками": "нічого не тримає".