Відома модель, молода дружина французького актора Венсана Касселя, Тіна Кунакі вразила виглядом під час нової професійної зйомки для модного бренду.
Як передає Politeka.net, в Instagram у моделі з'явилася серія фото, зроблена під час зйомки. На фото її гримували, а також фотографували під час знімального процесу. На знімку темношкіра модель красувалася з яскравим макіяжем, який зробив її розріз очей особливо красивим.
"Спасибі найдивовижнішому @raoulalejandre", - підписала фото модель.
У коментарях молодій зірці залишили масу приємних слів.
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"Мені подобається, як ти виглядаєш", «ти просто супер», «як це - мати ідеальне обличчя?", "Чудова", «Так добре», «так прекрасно», «Ви чисте натхнення», "її волосся просто чудове", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Тіна Кунакі познайомилася з відомим актором на Ібіці. Незважаючи на велику різницю у віці, парочка одружилася, і незабаром у них народилася дочка. Тіна і Венсан із задоволенням демонструють шанувальникам силу своїх почуттів.
Нагадаємо, що Тіна Кунакі показала, як розважається без чоловіка вночі:"захоплююча".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кунакі в сукні з яскравими вирізами влаштувала дефіле:"Унікальна".
Також Politeka писала, що Тіна Кунакі в короткій сукні похвалилася красою на виставці:"Перлина".