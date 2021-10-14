Відома модель, молода дружина французького актора Венсана Касселя, Тіна Кунакі вразила виглядом під час нової професійної зйомки для модного бренду.

Як передає Politeka.net, в Instagram у моделі з'явилася серія фото, зроблена під час зйомки. На фото її гримували, а також фотографували під час знімального процесу. На знімку темношкіра модель красувалася з яскравим макіяжем, який зробив її розріз очей особливо красивим.

"Спасибі найдивовижнішому @raoulalejandre", - підписала фото модель.

У коментарях молодій зірці залишили масу приємних слів.

"Мені подобається, як ти виглядаєш", «ти просто супер», «як це - мати ідеальне обличчя?", "Чудова", «Так добре», «так прекрасно», «Ви чисте натхнення», "її волосся просто чудове", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Тіна Кунакі познайомилася з відомим актором на Ібіці. Незважаючи на велику різницю у віці, парочка одружилася, і незабаром у них народилася дочка. Тіна і Венсан із задоволенням демонструють шанувальникам силу своїх почуттів.

Нагадаємо, що Тіна Кунакі показала, як розважається без чоловіка вночі:"захоплююча".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кунакі в сукні з яскравими вирізами влаштувала дефіле:"Унікальна".

Також Politeka писала, що Тіна Кунакі в короткій сукні похвалилася красою на виставці:"Перлина".