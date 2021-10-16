Цікаві кадри зі співаком Андрієм Данилком, відомим як Вєрка Сердючка, Настею Каменських, Олею Поляковою та DZIDZIO злили в Мережу.

Так, фанати шоу "Маска" опублікували в Instagram закулісні кадри, на яких йде знімальний процес, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

На кадрах в центрі уваги Полякова, в її неймовірному леопардовому костюмі в одному з образів "П'ятого елемента", також засвітилися DZIDZIO (Михайло Хома) з келихом в руці, і Данилко, що стояв спиною до камери і щось жваво обговорював з Каменських. Зліва від артиста можна помітити його головну супутницю - маму Вєрки Сердючки, яку грає актриса Інна Білоконь.

За 30 років спільної кар'єри Андрію та Інні, старшій його на п'ять років, не раз приписували роман, незважаючи на те, що актриса давно й щасливо заміжня і у неї є доросла донька.

Рік тому Данилко давав інтерв'ю блогеру та радіоведучому Славі Дьоміну, зігравши з ним в "Збреши мені", де на всі питання потрібно відповідати неправдою. Дьомін запитав у артиста, чи дійсно у нього роман з мамою Сердючки, на що той поспішив сказати "ні", а потім, задумавшись, спробував виправдатися - "Ось це я ляпнув, звичайно".

Нагадаємо, Данилко розповів, в чому полягає патріотизм: "Обов'язок кожного українця знати..."

Як повідомляла Politeka, Данилко в образі Сердючки відкрив інтригу, що чекає українців у новорічну ніч: "міс ніжки"

Також Politeka писала, що Полякова, Нікітюк та інші зірки весело привітали "маму" Вєрки Сердючки з днем народження :" наша золота"