Відома співачка, яка боролася за поїздку на Євробачення-2021, замінила телеведучу Катю Осадчу в програмі "Світське життя".

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою телеведучою. Вона веде авторську програму "Світське життя" вже багато років, де розкриває факти про зірок українського шоу-бізнесу. Нещодавно вона народила сина - Данилу, і після цього на шоу почали проходити зміни.

Так, цього разу стало відомо, хто замінить Катю Осадчу в програмі "Світське життя". Співачка Jerry Hail, яка, як відомо, боролася за поїздку на міжнародний конкурс Євробачення, проте туди вирушила група Go_A. тепер Jerry Hail стала кореспонденткою програми "Світське життя", вона відвідала музичну премію "Шлягер року", де поспілкувалася з українськими артистами.

"Як тобі моя капелюшок?", - запитала Jerry Hail.

"Вісник "Світлого життя" разом з вами сьогодні", - сказала співачка.

Також вона заспівала пісню разом з артистом Петром чорним в дуеті і з Ольгою Сумською.

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