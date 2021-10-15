Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легенди української естради Софії Ротару, показала, як гуляє по одному з найбільших міст США - Нью-Йорку.
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко вирішила спробувати піти по стопах легендарної бабусі і стати співачкою. Дівчина також пробує себе в якості моделі. Соня зараз живе в Нью-Йорку, США, де здобуває освіту. Не забуває Євдокименко і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новій фотографії Соня Євдокименко з'явилася в одній сукні-футболці і білих кросівках. Образ внучка Ротару доповнила стильною сумочкою і чорних круглих окулярах. У такому вигляді Соня гуляла по сонячному Нью-Йорку.
"Продовжити сезон голих ніг якомога довше", - написала Соня під фото.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Ви супер"," Прекрасно", " Соня викладіть будь ласка відео, як навчити малювати такі шикарні стрілки, як у вас. Ти гарний!".
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