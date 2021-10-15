Відома співачка і головна суддя популярного вокального шоу "Співають всі" Наталія Могилевська показала, що приховує у своїй гримерці.

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська є популярним українським продюсером і співачкою. Артистка нещодавно оголосила про те, що вона стала однією з суддів нового шоу "Співають всі".

Так, цього разу на ютуб-каналі шоу "Співають всі" показали, що приховує Наталія Могилевська у своїй гримерці. Як відомо, співачка часто сидить на дієтах і намагається правильно харчуватися.

"Не можна. Це інтимний простір. Денис, що за люди в будинок прийшли?",- закричала Наталія Могилевська.

Ведучий пройшов до столу, де запитав, чим співачка харчується.

"Тільки цим...аромат. Ось. моцарелла з помідорами. Абрикос...Тут є ринок, тому що заборонено, абрикоси це ж вуглеводи їх не можна. Це цукор, тільки вранці до 2 години дня", - пояснила Наталія Могилевська.

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