Знаменитий український дизайнер Андре Тан, який нещодавно розповів про свою майбутню колекцію і напрямки в своїх нових роботах, Підігрів інтригу розповіддю про музу.

Відомий модельєр часто показує в Instagram нові напрацювання з прийдешніх колекцій, розповідає про тренди і не боїться здивувати думкою з приводу різних новинок в світі моди. Цього разу Андре Тан вирішив прокоментувати свою задумку, що стосується нової колекції.

Як виявилося, чоловік знайшов свою нову музу, проте шанувальникам особистість нового натхненника просто розкривати не став. Він надійшов оригінальніше і запропонував фанатам спочатку самим вгадати, хто ж тепер допомагає йому створити нову колекцію одягу.

"Ось уже пару місяців у всю кипить робота над новою капсульною колекцією. Музою моєї колекції став дуже близька людина. Хто ж це? Зможете вгадати в наступних сторіс. Зможете вгадати?"- написав дизайнер.

У кандидатах опинилися Джамала, Вєрка Сердючка, Влад Яма, Оля Полякова та інші зіркові особистості.

Модельєр поділився новим фото у своїх сторіз. Як відомо, нещодавно український модельєр Андре Тан повернувся додому з Дубая, куди літав по роботі і на відпочинок. Після часу в жаркому кліматі йому довелося заново налаштовуватися на українську погоду, проте, судячи з нового знімка, цей процес завершився успіхом.

Так, Андре зробив селфі в ліфті. На знімку він позував в ефектному пальто модного молочного відтінку. Судячи з задоволеною посмішкою, модельєр був у захваті від свого нового лука.

Нагадавши, Андре Тан зі "сльозами" заявив про хворобливе розставання.

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