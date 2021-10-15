Відома співачка Настя Каменських, яка нещодавно провела розкішний відпочинок в Мадриді, поділилася кумедним відео зі своїми танцями в новому образі.
У соціальній мережі Instagram Настя виставляє багато фото і відео кожен день, причому не приховує свою фігуру від зайвої уваги шанувальників. Нерідко Каменських пишуть про її проблеми з фігурою, проте зірка не реагує на зауваження.
До того ж їй подобається дуріти на камеру і знімати кілька Дитячі Відео для Тік-Ток. Цього разу Каменських в шкіряних лосинах похвалилася вигинами під час провокативного танцю. Рухаючись під завзяту мелодію, Зірка також влаштувала струс формам і повернулася боком до камери.
Однак, через це Каменських показала фігуру без фільтра і зовсім не такий плоский живіт, як на фото в Instagram, де вона з'являється на знімках з відпустки в маленьких купальника.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Полякова перестала виглядати на свій вік після спеціальних процедур: "Який овал обличчя після..."
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Дан Балан не зміг приховати захоплення від присутності Кароль, з'явилося відео: "Розтанув, розслабився"
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Також в Instagram Каменських опублікувала атмосферне фото, зроблене у відпустці. Раніше Потап опублікував ціле відеозвернення, в якому розповів, що вони поїхали з холодної України.
На фото Каменських позувала в мініатюрній сукні і чорних колготках. Образ доповнювали грубі черевики і яскравий макіяж. Артистка йшла вулицями Мадрида, посміхаючись від щирого серця.
"Спасибі коханий за цей солодкий втечу. Мені зараз це так необхідно", - підписала фото зірка.
Нагадаємо, що Каменських в мініатюрному купальнику показала, як насолоджується пляжем: "дівчатка рулять".
Як повідомляла Politeka, Каменських вперше показала своїх дівчаток: "мені пощастило...".
Також Politeka писала, що Каменських з мокрим волоссям засвітилася в чоловічому образі:»кращий детектив".