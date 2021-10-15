Відома співачка Настя Каменських, яка нещодавно провела розкішний відпочинок в Мадриді, поділилася кумедним відео зі своїми танцями в новому образі.

У соціальній мережі Instagram Настя виставляє багато фото і відео кожен день, причому не приховує свою фігуру від зайвої уваги шанувальників. Нерідко Каменських пишуть про її проблеми з фігурою, проте зірка не реагує на зауваження.

До того ж їй подобається дуріти на камеру і знімати кілька Дитячі Відео для Тік-Ток. Цього разу Каменських в шкіряних лосинах похвалилася вигинами під час провокативного танцю. Рухаючись під завзяту мелодію, Зірка також влаштувала струс формам і повернулася боком до камери.

Однак, через це Каменських показала фігуру без фільтра і зовсім не такий плоский живіт, як на фото в Instagram, де вона з'являється на знімках з відпустки в маленьких купальника.

Також в Instagram Каменських опублікувала атмосферне фото, зроблене у відпустці. Раніше Потап опублікував ціле відеозвернення, в якому розповів, що вони поїхали з холодної України.

На фото Каменських позувала в мініатюрній сукні і чорних колготках. Образ доповнювали грубі черевики і яскравий макіяж. Артистка йшла вулицями Мадрида, посміхаючись від щирого серця.

"Спасибі коханий за цей солодкий втечу. Мені зараз це так необхідно", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Каменських в мініатюрному купальнику показала, як насолоджується пляжем: "дівчатка рулять".

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