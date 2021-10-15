Дружина героя 10 сезону популярного шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун вразила розкішним видом на їх спільному знімку.

Як передає Politeka.net, після закінчення проекту Макс Михайлюк не став будувати відносини з переможницею проекту Дашею Ульяновою. Замість цього, він почав зустрічатися з молодою моделлю Хлистун, яка через місяць відносин завагітніла від нього. Сьогодні парочка щаслива разом і виховує дочку.

На свіжому фото, яке Михайлюк опублікував у себе в Instagram, він похвалився своєю красунею-дружиною, яка позувала в ефектній сукні на бретельках з глибоким декольте.

"Хороших вихідних", - підписав фото Михайлюк.

У коментарях йому і його розкішній дружині залишили масу приємних слів.

"Прекрасні", "дуже класні, будьте завжди такими, і щасливими", "Ну дуже красиві", "як гармонійно виглядаєте", "Харошки! Щастя Вам", "Класнючі, і вам хороших вихідних", «Дружина-вогонь», "неймовірні", - пишуть користувачі Мережі.

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Як повідомляла Politeka, Даша Хлистун несподівано заговорила про поповнення в родині.

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