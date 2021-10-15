Зірка "Дизель шоу", українська актриса Яна Глущенко підкорила формами, засвітившись на сцені телевізійного проекту в ефектному корсеті тілесного кольору.

Як передає Politeka.net, в Instagram у артистки з'явилося фото зі зйомок. Яна одягла корсет і пишну спідницю бордового кольору, підкресливши достоїнства своєї фігури.

"Друзі, у більшості сьогодні вихідний, у когось може і робочий день, але всі ви явно замислювалися, як же провести вечір. Як-як? Разом з сім'єю включити наш новий осінній і сімейний випуск "Дизель Шоу"! На минулих вихідних ми відпрацювали дуже круту програму і будемо цілий місяць радувати вас прем'єрами!",- зазначила Яна.

У коментарях ефектній красуні залишили масу захоплених слів.

«Гарнюнька. Красуня моя", "Які ж ви всі класні! Обожнюю Ваше шоу, чекаю п'ятницю, як маму з ринку. Просто, добре, чітко жартуєте. Здоров'я вам всім міцного і величезного натхнення!", "Чекаю прем'єру Дизель Шоу", "Яночка, ти просто бомба уповільненої дії", - пишуть користувачі Мережі.

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