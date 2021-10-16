15 жовтня на телеканалі СТБ в ефір вийшов 5 випуск романтичного реаліті "Холостячка-2" — у цьому випуску відбулися перші поцілунки на шоу зі Златою Огневич.

Як повідомляє Politeka.net, з кожним новим тижнем Златі Огневич все важче прощатися з учасниками. На цьому тижні шоу покинув чоловік, з яким у Злати було більше побачень, ніж з іншими учасниками реаліті. Багато учасників вважали його одним з фаворитів.

У 5 випуску всі чоловіки долали смугу перешкод, а "холостячка" спостерігала за тим, що відбувається. Всі дуже старалися, але переможцями вийшли Олександр Борзенко, Андрій Задворний і Дмитро Шевченко. Їх трьох чекали побачення зі Златою на Кіпрі.

Перше побачення на Кіпрі у Злати було з 29-річним поліцейським Олександром. Пара дуже довго прогулювалася, а потім разом приготувала кіпрське національне блюдо, схоже на чурчхелу.

Потім Огневич вирушила на групове побачення з Дмитром і Андрієм. Воно пройшло у вигляді змагання між чоловіками. Цікаво, що на цьому побаченні Злата поцілувалася з обома претендентами на її серце.

У підсумку 5 випуску реаліті "Холостячка-2" проект покинув Олександр Борзенко. Причиною тому став ультиматум, який поставив чоловік.

Олександр зажадав, щоб йому віддали мобільний телефон, інакше він покине проект. Злата запросила його на індивідуальну бесіду. Учасник заявив, що формат проекту занадто складний для нього і він не може кинути роботу поліцейського.

Златі Огневич стало прикро до сліз, що учасник ось так просто відмовляється від неї. Однак Холостячка ніколи б не попросила його пожертвувати роботою заради неї. Тому відпустила Сашу додому.

"У мене з Сашею було найбільше побачень, прекрасного спілкування. Сталося те, чого я боялася. Я побачила зміни, Саша змінився в обличчі, я відчула холод і зрозуміла, що я сумую за тим Сашком, який був до конфлікту: м'якому, ніжному, дбайливому і чуйному", — зізналася зірка.

Користувачі Мережі підтримали Злату в її рішенні, відправити Олександра додому: "Правильно, розчарувалася в ньому сьогодні", "Уявив себе незамінним", "Це ж кошмар, життя з ним - це життя в ультиматумах", "Він занадто зациклений на роботі, все правильно Злата зробила".

Нагадаємо, що Огневич в красивій сукні поділилася досвідом роботи над шоу.

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