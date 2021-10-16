Названа переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2021", яка представить нашу країну у грудні на міжнародному - "Міс Всесвіт 2021".

Одна з найяскравіших учасниць проекту "Холостяк-10" з пілотом Максом Михайлюком, Анна Неплях, стала переможницею на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2021", пише Politeka.net.

Переможниця конкурсу відправиться представляти Україну на міжнародному конкурсі краси – "Міс Всесвіт 2021", який відбудеться в грудні в Ізраїлі.

Анна Неплях з Дніпра, їй 27 років. Отримала диплом магістра в Київському національному університеті будівництва та архітектури. Дівчина любить писати картини, подорожувати, відпочивати з друзями і займатися спортом. Модель вивчала мови, а також займається саморозвитком, відвідуючи різні тренінги.

В одному з інтерв'ю дівчина зізналася, що живопис - це її основна робота.

За інформацією Телеграм-каналу "Культурна пральня", що на інтелектуальному конкурсі Анна Неплях сказала - "головна сила жінки в її слабкості і жіночності".

Примітно, що досвід в конкурсах краси у дівчини є - в 2017 році вона представляла Україну на "Міс Інтерконтиненталь".

Після перемоги на конкурсі модель влаштувала фотосесію з короною.

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