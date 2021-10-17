Дружина судді "Танців з зірками" Влада Ями лілія, яка активно веде соціальні мережі і показує будні з близькими, поділилася серією кадрів з чоловіком в новому стилі.

У соціальній мережі Instagram Лілія і Влад часто показують фото зі своїх буднів, розповідають про життя і те, як проходять їхні спільні вечори з сином. Як правило, дружина хореографа показує більше, ніж він.

Цього разу вона вирішила підігріти інтерес до їхнього особистого життя, представивши серію кадрів з чуттєвої спільної зйомки. Притулившись один до одного, Лілія і Влад мило позували.

"Ми прийняли серйозне рішення ... 🤍» - збентежила Лілія заявою.

Хореограф не залишився осторонь:»я довго був проти...".

Шанувальники почали гадати, що ж вирішили для себе Влад і Лілія:

"Собака; поповнення і величезної любові вам, мої дорогі!!!!; Поповнення в родині 😍?; Народити донечку; Так мило і красиво❤️; здається з першого дня і назавжди точно😍; народити 2-ї дитини!!!; Натяк на вагітність, не?; Вакцинуватися👏; виїхати в Америку на ПМЖ; яка ж неймовірна енергетика між вами двома🖤; Завели собаку😂».

Лілія Яма говорить про свої будні з чоловіком досить часто, також показуючи кадри з різних заходів.

Раніше пара прийшла в якості запрошених гостей на зйомку одного з ефірів " як вийти заміж?"- пост-шоу "Холостяка"і " Холостячки". Спочатку Лілія показала, як телеведучий Григорій Решетник готується до випуску, а потім вже і показала себе з чоловіком.

Сидячи поруч один з одним, пара встигла перекинутися парою слів і пожартувати один над одним:

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