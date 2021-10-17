Відома співачка і головна суддя популярного вокального шоу "Співають всі" Наталія Могилевська чесно показала, як зазвичай проводить час з колегами після зйомок або концертів в кінці дня.

Наталя показує у себе в Instagram багато кадрів, на яких постає в концертних і яскравих образах. Для зйомок шоу Могилевська також вибирає вельми інтригуючі сукні та костюми, що підкреслять її індивідуальність.

Причому цього разу з розкішним букетом і в компанії колег Наталя показала, як проходять її вечори.

"8 годинний робочий день? Ні, не чули 😂 » - написала Наталя під новим роликом з колегами.

Шанувальники відразу оцінили нові кадри із зіркою:

"👏 Ось це кайф від роботи, коли вона від душі - супер🔥; а співає Таня Буланова насправді; це не вона співає, тільки рот розкриває; Наташка Ротата; воно того варте, шоу вийшло дуже круте😍❤; Найкраща команда. Радісно бачити @denis_davidoff16 в команді. Успіхів і процвітання"»

Раніше на ютуб-каналі шоу" Співають всі " показали, що приховує Наталія Могилевська у своїй гримерці. Як відомо, співачка часто сидить на дієтах і намагається правильно харчуватися.

"Не можна. Це інтимний простір. Денис, що за люди в будинок прийшли?",- закричала Наталія Могилевська.

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Politeka розповідала, до Могилевської увірвалися журналісти в гримерку і показали, що приховує зірка: несподівані кадри