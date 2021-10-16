Головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала свого нового улюбленця на знімальному майданчику, з яким захопилася іграми і мало не постраждала.

Відома актриса зараз активно працює над продовженням зйомок серіалу «Клятва лікаря», головна роль в кінострічці дісталася Ксенії і чимало її здивувала. Зірці довелося повністю занурюватися в роль, вивчати медичну термінологію і вперше спробувати себе в чомусь з іншої спрямованості.

При цьому на знімальному майданчику не обходиться без комічних моментів-зірка встигає засвітитися перед камерою і повеселити шанувальників не образами. Перед початком чергової сцени Ксенія не встояла і вирішила трохи побавитися з вихованцем.

Причому під час розваг з улюбленцем не обійшлося без незручності – собака захопилася іграми і полізла кусатися до Ксенії, через що та впала на траву і колегам довелося поспішити її підняти, а також прибрати вихованця подалі.

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Так, Олександр запросив Ксенію піднятися на вертольоті над нічним Києвом, нібито просто зйомки рекламних кадрів. Але поки вони з Мішиною літали над Києвом на вертолітному майданчику виклали свічками в колбах напис:» Люблю тебе Ксюю", яку Ксенія змогла побачити, коли вони заходили на посадку.

«А ще ми вирішили, що в майбутньому спільних сторіс буде шалено мало», - написав він.

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