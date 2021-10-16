Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан показала в Instagram, як проводить щасливий вихідний в компанії коханого Михайла Заливако, головного героя шоу, на осінній прогулянці.

Анна Богдан почала жити разом з Михайлом Заливако через якийсь час після шоу, причому зіркам довелося ховатися від камер і шанувальників проекту «Холостяк» три місяці, до самого кінця шоу і випуску «пост-шоу».

Незважаючи на множинну критику і обговорень поведінки пари, вони залишилися разом і не стали реагувати на потік негативу. Більш того, Анна навіть почала активно вести соціальну мережу і стала розповідати про себе.

Цього разу Анна показала, як проводить вихідний з Михайлом на прогулянці і насолоджується осіннім містом.

У мережі шанувальники також поспішили поділитися цими кадрами і прокоментувати образ дівчини, яка показала себе з незвичним відтінком помади:

"Я пам'ятаю, як Міша Аню часто називав красивою, дуже виділяв зовні, тепер все зійшлося, вони разом)) просто вона була спочатку йому цікавіше інших; Перефотошопили; нарешті то не в поцілунку👏».

Також кохана Михайла Заливако поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Анна вирішила розповісти передплатникам, як поліпшити своє життя.

Для початку Богдан запропонувала щовечора аналізувати минулий день, щоб зрозуміти, що можна було б зробити по-іншому. Дівчина також порадив щодня читати хоча б 30 хвилин, бути більш спостережливим, записувати будь-які свої ідеї, вивчати добірки цитат і вибирати для себе «корисну пораду дня».

Нагадавши, "Холостяку" Заливако і Ганні Богдан підказали, як довести щирість своїх почуттів

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан похвалилася романтикою з Заливако і поділилася порадами

Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако зізнався, які екстремальні подарунки отримав від Анни Богдан