Колишня дружина українського музиканта Михайла Хоми, відомого як Дзідзьо, співачка Slavia, похвалилася букетом квітів від загадкового шанувальника.

Знімок, на якому Ярослава Притула (справжнє ім'я співачки) світиться від щастя, вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На фото Slavia позує в бавовняній сорочці, а в руках тримає букет білих троянд. Дівчина чарівно посміхається, а очі її сяють від радості.

"Коли кажуть «Спасибі за те, що ти є» - це безцінно🤍», - загадково написала Ярослава.

Співачка вирішила не уточнювати, від кого отримала квіти, щоб заінтригувати публіку.

Відзначимо, що після розлучення зіркове подружжя зберегло хороші і теплі стосунки, Михайло Хома навіть подарував своїй екс-дружині шикарну квартиру, проте возз'єднуватися парочка не планує. Про це вони зізналися журналістам.

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