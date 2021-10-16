Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка почала пробувати себе в якості актриси і моделі, відповіла на найсміливіші і провокативні питання шанувальників в Instagram.

Так, Даша вирішила влаштувати день відповідей на питання, тому підготувала також безліч різних кадрів з останніх фотосесій і просто особистих Селфі, які ще не показувала шанувальникам.

Відповідаючи на тему риболовлі, Даша помітила, що між спінінгом і вудкою вибрала б улов. Також вона розповіла, що вона більше щаслива дівчина, ніж не щаслива в даний період свого життя.

Розповідаючи про стосунки, Даша помітила, що цінувати бажання залишитися в цьому статусі – це найважливіше. Також вона розповіла, скільки разів знімалася для дорослого журналу в жартівливій формі:

"Після 75-ї сплю спокійно з думками про Памелу Андерсон і Вікторії Сілвстед».

Даша Астаф'єва щодня показує в Instagram цікаві моменти з життя, промо-фото з різних фотосесій, а також пам'ятні відео зі своїх концертів. Найчастіше Астаф'єва ввечері виступає в клубах, де ще пробує себе як діджей.

Раніше співачка покрасувалася перед камерою в оригінальному чорно-білому костюмі і показала, наскільки добре встигла підтягнути фігуру за цей час.

Нагадавши, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.