Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка почала пробувати себе в якості актриси і моделі, відповіла на найсміливіші і провокативні питання шанувальників в Instagram.
Так, Даша вирішила влаштувати день відповідей на питання, тому підготувала також безліч різних кадрів з останніх фотосесій і просто особистих Селфі, які ще не показувала шанувальникам.
Відповідаючи на тему риболовлі, Даша помітила, що між спінінгом і вудкою вибрала б улов. Також вона розповіла, що вона більше щаслива дівчина, ніж не щаслива в даний період свого життя.
Розповідаючи про стосунки, Даша помітила, що цінувати бажання залишитися в цьому статусі – це найважливіше. Також вона розповіла, скільки разів знімалася для дорослого журналу в жартівливій формі:
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Даша Астаф'єва щодня показує в Instagram цікаві моменти з життя, промо-фото з різних фотосесій, а також пам'ятні відео зі своїх концертів. Найчастіше Астаф'єва ввечері виступає в клубах, де ще пробує себе як діджей.
Раніше співачка покрасувалася перед камерою в оригінальному чорно-білому костюмі і показала, наскільки добре встигла підтягнути фігуру за цей час.
Нагадавши, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.
Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.