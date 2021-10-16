14 жовтня, відсвяткувала свій День народження бабуся відомого співака Дана Балана, якому приписують роман з українською зіркою Тіною Кароль.
Як пише Politeka.net, бабусі відомого співака виповнилося 89 років. Вона була дуже щаслива отримати привітання від шанувальників її онука і записала невелике відео.
Кадрами поділилася мама популярного співака Дана Балана Людмила на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах жінка позує в саду і говорить слова подяки всім, хто привітав її в особливу дату. Жінка не змогла стримати сліз, прочитавши приємні коментарі в мережі.
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"Дорогі друзі, не уявляйте, скільки радості ви принесли мамі, адресувавши їй привітання. Вона прочитала і перечитала всі ваші повідомлення зі сльозами на очах... Спасибі вам від щирого серця", - підписала кадри Людмила.
Бабуся Дана Балана виглядала не на свої 89 років, а значно молодше, що користувачі Мережі не могли стримувати своїх емоцій. Вони залишили під постом багато приємних слів і захоплених коментарів.
"Міцного здоров'я і довгих років життя", "яка у вас чудова і дуже красива мама", "яка вона милашка", "довгих і щасливих років", "низький уклін Вам, чудова жінка", - писали Коментарі.
Нагадаємо, мама Балана оприлюднила кадри свого весілля з молодим красенем.
Також Politeka повідомляла, що збентеженого Дана Балана зняли в міцних обіймах улюбленої блондинки.