Виглядала вона не на свої 89 років

14 жовтня, відсвяткувала свій День народження бабуся відомого співака Дана Балана, якому приписують роман з українською зіркою Тіною Кароль.

Як пише Politeka.net, бабусі відомого співака виповнилося 89 років. Вона була дуже щаслива отримати привітання від шанувальників її онука і записала невелике відео.

Кадрами поділилася мама популярного співака Дана Балана Людмила на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах жінка позує в саду і говорить слова подяки всім, хто привітав її в особливу дату. Жінка не змогла стримати сліз, прочитавши приємні коментарі в мережі.

"Дорогі друзі, не уявляйте, скільки радості ви принесли мамі, адресувавши їй привітання. Вона прочитала і перечитала всі ваші повідомлення зі сльозами на очах... Спасибі вам від щирого серця", - підписала кадри Людмила.

Бабуся Дана Балана виглядала не на свої 89 років, а значно молодше, що користувачі Мережі не могли стримувати своїх емоцій. Вони залишили під постом багато приємних слів і захоплених коментарів.

"Міцного здоров'я і довгих років життя", "яка у вас чудова і дуже красива мама", "яка вона милашка", "довгих і щасливих років", "низький уклін Вам, чудова жінка", - писали Коментарі.

Нагадаємо, мама Балана оприлюднила кадри свого весілля з молодим красенем.

Також Politeka повідомляла, що збентеженого Дана Балана зняли в міцних обіймах улюбленої блондинки.