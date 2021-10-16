Дружина телеведучого шоу "Холостячка" і "Україна має талант" Григорія Решетника Христина в середині осені змусила українців заздрити своїй родині.

Сім'я Григорія Решетника обожнює подорожувати разом, тому не пропускає можливості, щоб відвідати якомога більше цікавих місць світі. Нова подорож була запланована в сонячну Туреччину. Звідти Григорій і Христина діляться яскравим контентом в Instagram, передає Politeka.net.

На фото телеведучий разом зі своєю сім'єю - дружиною і трьома синами - Іваном, Дмитром і Олександром позують біля дзеркала в турецькому готелі. Вся сім'я одягнена по-літньому і це не дивно, адже на курорті жарко.

"Жовтень місяць, а ми всі в шортах. Так, мені правда подобається це", - подражнила фоловерів дружина телеведучого.

Користувачі Мережі не залишили без уваги її яскраву публікацію.

"Молодець👏 сильна, стильна, активна, позитивна красуня",

"Ми також у Туреччині і також в шорти і дуже цьому раді", - пишуть в мережі.

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