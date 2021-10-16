Злата Огневич підкорила українців образом у розкішній червоній сукні на проекті "Холостячка", і емоційно висловилася про кохання.
Співачка продовжує пошуки свого обранця на шоу «Холостячка». У недавньому випуску вона вирішила, що проект повинен покинути Олександр Борзенко, якого багато хто вважав одним з фаворитів. Після цього складного рішення Злата поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
У ньому Огневич вирішила поділитися своїми роздумами на тему почуттів.
"Любов - це Дар, і нагорода, і випробування для душі. Це глибоке почуття завжди про трансформацію, розвиток, особливий внутрішній стан, тому що любов - справжня природа людини", - глибокодумно написала зірка.
Вона також показала знімки з недавнього епізоду. На них Огневич постала в розкішному образі. На ній було червоне плаття з ефектним декольте, яке опускалося до самого живота співачки, але частково було закрито білою тканиною. У такому вбранні зірка провела церемонію троянд.
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Шанувальники Огневич тут же відреагували на її пост.
"Дуже красива!", "Злата ти найніжніша і ласкава дівчина", "любов творить чудеса", "ми тебе всі любимо", "Вау", "неймовірно красива. І правильні слова. Сподіваюся все ж, що ви з Максимом", "Талант, як і красу бог дає не кожному. Злато. Ви.. Прекрасні!! Не зупиняйтеся", - пишуть люди.
Нагадаємо, "холостячка" Огневич зважилася на "злочин", кадри з'явилися в мережі.
Як повідомляла Politeka, Огневич збентежила чоловіків на "Холостячці" сміливим питанням про доходи.
Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич зі сльозами на очах попрощалася з одним з фаворитів.